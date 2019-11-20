台北市選委會在辦理2016年選舉，遭到監察院通過糾正案，對此台北市選委會20日晚間回應，全案經過台北地院重新驗票，證明選務人員辦理選務工作並無違失。監院通過糾正案難脫偏頗及針對性之疑，實難令人心服，且高等法院諭示將於12月17日宣判，監察院此時提出糾正案，疑有「未審先判」，北市選委會對此深表遺憾。

台北市選委會表示，選委會辦理2016年市長及市議員、里長選舉選務工作時，遭到告發並向法院聲請重新驗票，經台北地院辦理「重新驗票」，並未改變選舉結果，且在法院嚴謹及繁複的驗票過程中，亦無發現有任何違法事證而由法官依職權告發任何選務人員，證明北市選務人員辦理選務工作並無違失。

北市選委會指出，選舉開票登錄作業緩慢及作業時間較長至凌晨等情形，係因選舉業務受併辦10案全國性公民投票案之影響，也是全骨各縣市選委會共同面臨的問題，但北市並沒有比其他各縣市怠惰情事，但監察院卻僅針對北市選委會糾正，難脫偏頗及針對性之疑。

選委會強調，台北市長選舉之「選舉無效訴訟」，即將在12月17日由高等法院二審宣判，監察院此時提出糾正案，疑有「未審先判」之嫌，北市選委會對此深表遺憾。

北市選委會也強悍回應，監察院如發現有違法具體事證涉及刑事案件者，請提出具體事證告發，本會絕不護短，惟本會絕對無法接受任何推論式之指控，這對在本市第一線辛苦付出的3萬多名選務人員非常不公平。

(中時 )