行政院長蘇貞昌今天照常到行政院上班、批公文，顏面神經暫時麻痺已好轉，明天將照常主持行政院會，不過，由於醫師交待近日應避免外出，以免受風寒感冒，引起其他的併發症，近期蘇揆將減少外出視察，本周末的輔選行程也確定暫停。

蘇貞昌因過度勞累導致病毒感染，顏面神經暫時麻痺，尤其右臉特別明顯，雖然蔡英文總統要蘇貞昌強制休假，但蘇貞昌只在周一請了一天假後隔天就恢復上班，衝衝衝的他一刻也閒不住，今天照常到行政院上班、批公文。

擔任閣揆300多天，蘇揆幾乎不曾請過假，今年農曆春節放假期間還到行政院加班，蘇揆每天的政務都很繁忙。

由於公務視察與輔選等行程過度勞累，蘇揆17日上午前往醫院檢查，經醫師透過核磁共振等精密檢查，確認因病毒感染致使顏面神經暫時麻痺，醫師要求服藥並多休息。

據了解，蘇貞昌因身體不適向蔡總統報告，總統指示他要「強制休息」，並向蘇揆說，替執政黨輔選的事情就請她的副手賴清德多幫忙。

(工商 )