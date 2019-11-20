2020年台灣燈會將在明年2月在台中展開，而副燈區則率先於今年12月21日在文心森林公園開跑，因應副展區燈會可能影響周邊居民生活或交通便利性，南屯區公所20日召開副展區第二場次區里說明會，會中邀請里長民、週邊住戶與市府台灣燈會專案辦公室相關單位，共同溝通討論，期能帶來燈會期間，經濟繁榮，環境整潔、交通順暢、平安順利。

會中台灣燈會專案辦公室、交通、警察、環保及經發局等相關單位，針對燈會期間各項因應作為，包括交通規劃及通行管制、美食區規劃、周遭環境清潔、安全維護及交通疏導管制措施等逐一詳細說明，在地居民、里長等大家都踴躍發言，專案辦公室傾聽意見回饋，希望能策進燈會規劃更為妥善。

2020台灣燈會，副展區位於中市南屯區文心森林公園，佔地約8.8公頃，此區主題以親子共遊、童趣歡樂為主題，打造「童趣樂園」，創造親子歡樂，宜居台中意象。展期從2019年12月21日至2020年2月23日共65天，期間有平安夜、聖誕節、西洋新年、農曆新年、元宵及西洋情人節等，相信將吸引不少民眾到場賞燈。

南屯區長簡士喆指出，南屯集結老街風華、便捷休閒生活、時尚美食等多元特色是真正居住的好所在，光是文心森林公園就榮獲全球卓越建設獎「公部門基礎建設–環境適意工程類首獎」還有三百多年歷史的國定第三級古蹟萬和宮、台中新地標筏子溪迎賓水岸廊道，及創下年逾百萬到訪人潮，評選為全球值得探訪的「彩虹公園」等等。希望大家相揪賞燈時，也同遊南屯，好好吃、好好玩。

(中時 )