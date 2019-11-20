民進黨秘書長羅文嘉今日下午與民進黨不分區立委提名人吳玉琴等6人，前往中選會登記民進黨不分區立委名單。登記結束後，羅文嘉也宣布，名列民進黨不分區第3名的社民黨創辦人范雲，從今天起退出社民黨，加入民進黨。

今天包含羅文嘉、民進黨副秘書長林飛帆、民進黨發言人李晏榕、民進黨不分區立委提名人吳玉琴、洪申翰、范雲、邱泰源、柯建銘、管碧玲，及多位黨工到場，現場約30多人。

羅文嘉表示，民進黨的不分區名單經得起檢驗。反觀國民黨不分區立委提名人第四名吳斯懷，身為中華民國退休中將，坐領退休高俸，卻曾到習近平演說場合聽訓鼓掌，甚至還指導中國解放軍如何在國際上擴張實力，羅文嘉批評，吳斯懷對得起國家嗎？

羅文嘉也指出，國民黨不分區第2名葉毓蘭竟公開批評香港那些爭取民主自由的年輕人是暴徒。對港警失去人道、沒有節制的行為，居然還支持。羅文嘉表示，台灣人民將會用選票告訴國民黨「你錯了。」羅文嘉也強調，不論有多少民主政黨推出立委人選，未來立法院只有保台派和親中派。

羅文嘉過去曾是前總統陳水扁倚重的左右手，因此現場也有媒體問到，對於一邊一國政黨打算提名陳水扁為不分區立委有什麼看法。對此，羅文嘉表示，沒有評論。

(中時 )