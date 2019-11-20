把扁關回去說法得罪深綠？ 高嘉瑜驚爆自己選情 19:552019/11/20 中時電子報 黃麗蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨立委候選人高嘉瑜。(本報系資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市立委第4選區（內湖、南港區），國民黨現任立委李彥秀，對上民進黨高嘉瑜。最新民調顯示，高嘉瑜輸李彥秀3.5%，而日前曾在節目呼籲未來總統可以考慮把阿扁關回去，引爆兩人隔空交火。高嘉瑜坦言，深綠的支持者，確實沒有回流。 是否擔心把阿扁關回去會得罪深綠？據《聯合報》報導，高嘉瑜指出，深綠的民進黨支持者，支持蔡總統9成，對她只7成，所以她要加倍努力。 高嘉瑜認為，她怕投票率低影響投票結果，看來支持她的以年輕人居多，不過年輕人的投票率比較低，也讓她感到擔憂。 (中時電子報) #高嘉瑜 #阿扁 #李彥秀 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨不分區名單出爐 張顯耀未過關 11:542019/11/16 政治 不分區名單投票被刷掉 張顯耀：會向黨提出申訴 12:192019/11/16 政治 郝龍斌憂深藍這立委選區恐不保 23:552019/11/17 政治 大咖站台 李彥秀、蔣萬安力守城池 04:102019/11/18 地方新聞 立委登記首日 屏東眾選將完成登記 10:442019/11/18 政治 韓國瑜站台李彥秀 發放發財金秒搶光 19:302019/11/18 政治 誰說韓流退燒？ 游淑慧：我差一點被壓扁 15:082019/11/19 政治 台北市最新民調出爐 高嘉瑜GG了？ 10:512019/11/20 政治 立委登記日責任及使命感讓他決定站出來 16:252019/11/20 政治 兩人都不曾輸過 蘇治芬認與張嘉郡選情膠著 16:322019/11/20 政治 政治熱門新聞 台北市最新民調出爐 高嘉瑜GG了？ - 政治 吳敦義委屈：趙少康為什麼一直罵我？趙回應了！ - 政治 韓國瑜選情慘？他驚爆深綠里長心裡話... - 政治 潘恒旭爆這3縣市不保？網驚：韓國瑜危險了！ - 政治 沈富雄預測總統大選將有驚人變化？網友傻眼！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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