北市立委第4選區（內湖、南港區），國民黨現任立委李彥秀，對上民進黨高嘉瑜。最新民調顯示，高嘉瑜輸李彥秀3.5%，而日前曾在節目呼籲未來總統可以考慮把阿扁關回去，引爆兩人隔空交火。高嘉瑜坦言，深綠的支持者，確實沒有回流。

是否擔心把阿扁關回去會得罪深綠？據《聯合報》報導，高嘉瑜指出，深綠的民進黨支持者，支持蔡總統9成，對她只7成，所以她要加倍努力。

高嘉瑜認為，她怕投票率低影響投票結果，看來支持她的以年輕人居多，不過年輕人的投票率比較低，也讓她感到擔憂。

(中時電子報)