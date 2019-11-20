屏東地檢署去年偵辦崁頂鄉長林光華樁腳涉嫌買票案，並提起當選無效之訴，屏東地院一審判決林當選無效，獲悉判決結果，他強調一定上訴到底。

屏檢於選舉期間，查獲林光華樁腳涉嫌以每票1000元代價向選民買票，但林駁斥說，對方並非自己支持者，也不是他的親屬或競選幹部，對於檢察官加諸在自己身上的罪名無法接受，一定會上訴。

(中時 )