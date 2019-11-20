屏崁頂鄉長林光華當選無效 上訴到底 19:482019/11/20 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 崁頂鄉長林光華一審遭判當選無效。(林和生攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 屏東地檢署去年偵辦崁頂鄉長林光華樁腳涉嫌買票案，並提起當選無效之訴，屏東地院一審判決林當選無效，獲悉判決結果，他強調一定上訴到底。 屏檢於選舉期間，查獲林光華樁腳涉嫌以每票1000元代價向選民買票，但林駁斥說，對方並非自己支持者，也不是他的親屬或競選幹部，對於檢察官加諸在自己身上的罪名無法接受，一定會上訴。 (中時 ) #當選 #上訴 #林光華 #樁腳 #涉嫌 也許您會感興趣 推薦閱讀 「畫荻教子」問罩杯男子性騷擾拘役50天確定 15:372019/11/16 社會 性侵13歲混血少女 林依晨前男友聲請再審遭駁 09:032019/11/17 社會 理髮店色老闆 2度猥褻女童重判4年10月 14:052019/11/17 社會 擅登前員工信箱查機密外洩 公司總座遭起訴 16:262019/11/18 社會 潤寅千金楊宇晨延押2個月 過年前偵結 16:372019/11/18 社會 換瓦斯桶未安檢害女燒傷 瓦斯行判賠89萬餘元 18:402019/11/18 社會 吐司店露鳥、超市襲臀 彰化兩隻色狼遭判刑 18:472019/11/18 社會 公公請選民吃燒肉被控當選無效 何淑萍保住基市議員資格 19:212019/11/19 社會 22K男打野砲挨告提40萬和解破局 小女友家長告到底 20:592019/11/19 社會 網購品牌「凱莉愛內衣」創辦人張賀森 當選10大傑出青年 17:272019/11/20 財經 社會熱門新聞 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 小英明基隆拜廟 廟旁發生割頸案驚動維安 - 社會 台中科大日語系男學生墜樓身亡 - 社會 風城不是「吹」的 新竹強風刮倒路樹壓傷孕婦 - 社會 鳳山驚傳母女雙屍命案 案發前曾激烈爭吵 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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