美國民主黨國會議員對總統川普展開彈劾調查，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）連帶被波及，既被批護主不力，又被批拋棄下屬。據報他近日向3名重量級共和黨人透露，有意辭職離開白宮，全力準備明年堪薩斯州參議員席位。

消息指，蓬佩奧原本計劃留任至明年初，但因為川普的彈劾調查「在政治上傷害了他」，讓他與川普的關係緊張。

《時代》雜誌引述消息人士報導，蓬佩奧正在重新考慮他的「時間表」，何時辭職取決於如何退最安全、最平穩。雖然蓬佩奧一再表明，自己無意參選，但他今年3度返回故鄉堪薩斯出差，讓外界關注，揣測他在為自己尋找退路。蓬佩奧幕僚則否認他打算離開白宮，也拒絕評論有關報導。

但3名共和黨人士透露，眾議院的彈劾調查聽證會開始後，蓬佩奧面臨兩難。一方面，他執掌國務院的時間愈長，面臨外界批評美國外交政策政治化的風險愈大，而證人的陳證也不利川普。

此外，蓬佩奧譴責國務院職員的證詞，讓國務院出現反彈。而他未能堅決捍衛川普，也讓川普失去對他的信任。這些都讓蓬佩奧重新考慮到底是繼續留任還是另覓退路參選參議員。最近，他頻繁在中國香港和新疆議題上發聲，顯然是和川普劃清界限，似乎也是有意在強化自己強硬保守派的身份。這一點對他參選聯邦參議員席位有利。

(中時 )