宋仲基在夏威夷頻被捕獲。（圖／翻攝自微博）

南韓演員宋仲基、宋慧喬7月正式離婚，雙方恢單後的動向備受關注，女方出席不少品牌活動，宋仲基則投入新片《勝利號》的拍攝，近日結束拍攝後，被民眾捕獲和家人同遊夏威夷，被讚十分親民。

宋仲基近日工作告一段落，和哥哥一家四口到夏威夷度假，除了在餐廳用餐被直擊外，又有人在商場遇到他和朋友購買記憶卡，只見宋仲基戴著棒球帽，身穿無袖背心，露出結實臂肌，看到有人拍他，也轉過身微笑面對鏡頭，巧遇者更留言直誇宋仲基相當帥氣。

(中時電子報)