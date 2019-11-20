2019台灣國際藤球邀請賽結束二人賽事後，今天繼續在台北體育館4樓舉行三人賽，各隊力爭四強門票，面對泰國、緬甸、越南與日本等強勁對手，地主中華藍、白隊可惜無緣4強，但選手都對國內首度舉辦國際賽認為收穫良多。

三人賽刺激精彩，根據分組，中華藍必須擊敗日本隊，中華白則必須擊敗緬甸隊才能雙雙晉級4強，無奈地主兩隊均以直落二輸球，未能搶下4強席次，明天將進行4強準決賽，由泰國對緬甸、日本對越南，贏家可爭冠，比賽從中午12點開始，緯來體育台、MOE Sports進行直播服務。

首屆台灣國際藤球邀請賽緬甸與越南都派出國家隊，泰國則派出國內聯賽冠軍拉查布理(Ratchaburi)藤球俱樂部參賽，日本也是派出擔任過國手的俱樂部強隊參賽，中華藍在二人賽拿下銅牌，則是本次賽事的一大亮點。

儘管兩支地主隊無緣晉級，三人賽4強交鋒只能在現場當觀眾，但他們都對國內首度舉辦國際賽非常興奮，白隊詹宇峰篤定地說：「經過這次賽事，看到了我們跟其他國家的落差，也看到來自屏東的國內年輕選手奮戰，讓我有更想要變強的動力。」

藍隊王昶穎則認為，經過高強度的國際賽，更看到比賽中的缺失，就能在接下來的訓練，讓自己更好，降低比賽中的失誤，相信透過這次比賽，未來在國際賽就更不會緊張。李信嶸則強調，國際賽經驗較不足，抗壓性也較不好，也許追上國際強權需要時間，但會繼續訓練，未來一定會更好。

(中時電子報)