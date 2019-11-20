新生代人氣偶像吳倩除了演過《我的奇妙男友》、《擇天記》外，在《如懿傳》中飾演害死五阿哥，最後跟著自殺的侍妾田芸角，她更是實力派歌手周興哲超過7000萬Youtube點閱〈如果雨之後〉MV女主角，這些作品都讓吳倩在台灣累積知名度。她日前接受LiTV線上影視越洋專訪，吳倩便表示曾因為工作來過台灣，「工作之餘我曾在飯店附近小逛，聽聞台灣有很多美食與美景，希望未來有機會還能再來」。

吳倩在《我只喜歡你》飾演主人翁喬一，談到自己哪個部分跟翁喬一最相似？吳倩笑說：「現實生活中，我和喬一共同點就是，遇到不開心時都不太愛說話，我喜歡一個人安靜的待著。」她被形容笑容甜出水，不少粉絲封為「無雜質天然女孩」，不少男粉絲也認為吳倩反而更像是親妹妹，因此多了個「國民妹妹」美譽。

劇中說到「喜歡」，吳倩私下欣賞怎樣的男生類型？即使與馬天宇、羅雲熙、鹿晗、黃曉明、盛一倫、黃子韜等男神合作，能夠打動吳倩芳心的首要條件是「孝順」，吳倩大方開出條件：「我很欣賞孝順的男生，因為孝順是一個人最基本品德，一般孝順的男生人品一定不會差，而且肯定有上進心。」

(中時 )