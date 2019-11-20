英國名著《簡愛》是不少人的必讀經典，曾被改編電影及電視劇。作者勃朗特（Charlotte Brontë）14歲時出版的一本袖珍手稿僅有火柴盒大小，她的故鄉博物館幾經辛苦眾籌後，周一（18日）以78萬歐元在法國巴黎拍得。連同這本在內，6本手稿已有5本「返鄉」，第6本仍下落不明。

根據東網報導，這本袖珍手稿的大小為35毫米乘61毫米，合共20頁紙上整齊寫滿文字。它是勃朗特1830年撰寫的6本《青年男士雜誌》（The Young Men's Magazine）其中一本，內容是勃朗特以玩具士兵為靈感創作。專家相信部分內容是《簡愛》一個著名場景的前身，而另外4本正保存勃朗特在英國故居的博物館。

雖然該本袖珍手稿早於2011年在倫敦蘇富比拍賣行現身，但館方當時未能買到。館方對逾千人慷慨解囊捐款非常感動，為小書能重回189年前「出世」的地方感欣慰，希望將系列手稿重新集齊予訪客欣賞。

(中時 )