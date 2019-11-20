「2019亞洲盃臺灣韓國日本演藝明星棒球公益經典賽」圓滿落幕，精銳盡出的日本隊拿下冠軍，亞軍是小鮮肉最多的韓國隊，台灣隊因為是地主隊，基於「禮讓」的精神抱回季軍，豪記唱片唱將談詩玲這次在比賽中場的表演節目上大大令日韓球員驚豔，台語歌唱得扣人心弦，與韓國歌手韓可彬的合唱，更掀起球賽的另一波高潮。

15日至17日由臺日韓3地演藝明星組成的三支球隊在桃園國際棒球場進行5場球賽，這是首度由臺日韓三國出動大批演藝明星參賽，台灣隊許效舜領軍，由張泰山擔任總教練，日本隊也來勢洶洶，包括《黃金傳說》主持人遠藤章造等許多受台灣觀眾愛的綜藝諧星都特地來台交流，韓國隊出動了在《大長今》戲裡演中宗的林湖，《麻雀變鳳凰》戲裡的演員李太成等小鮮肉。三隊上百位球員場上拚球技，場外拚酒量，交流得暢快淋漓，彼此依依不捨，決定2020年將移師韓國舉辦，繼續以棒球做公益的精神。

球員彼此依依不捨，相約明年韓國見。（閃亮之星棒球隊提供）

公益經典賽在比賽的中場特地安排了歌手的表演節目，主辦單位之一的臺灣向陽關懷協會理事長談詩玲同時也是台灣知名的台語歌手，身為豪記唱片唱將的她對於做公益一向不落人後，除了由臺灣向陽關懷協會參與主辦這次的明星棒球經典賽之外，也在中場表演時獻唱台語歌曲〈女人一片天〉和〈風雨情〉，歌聲動人，打動了球員和粉絲的心。接下來與韓國女歌手韓可彬的合唱〈釜山港〉，兩人高度的默契和唱腔，讓大家聽得如痴如醉，也掀起一波又一波的高潮。

(中時 )