參選人房產風波持續擴大！國民黨參選人韓國瑜今再遭爆料，他與妻子李佳芬曾住過北市仁愛路名宅，疑似房屋持有人為姓李人士。李佳芬對此回應，此屋是親戚所有，非她名下，但未進一步透露更多細節。

中天新聞報導，李佳芬剛結束東南亞訪問，媒體堵麥問她北市仁愛路名宅一事，她表示，此屋非她個人名下，沒有財產申報的問題。面對突如其來的爆料，她顯得一派輕鬆。韓陣營對此爆料表示，將對媒體影射報導提告。

李佳芬並透露，在泰國訪問期間受到僑胞暖心打氣，要她堅強面對。據了解，李佳芬11月底還要出訪新加坡等國，12月也安排訪美行程。

韓粉心疼韓國瑜夫妻屢遭抹黑，紛紛留言力挺，「住過的酒店是不是也算韓家人的財產？」、「所以都不能有房子嗎？」、「看到黑影就開槍，想亂槍打鳥～」、「歡迎韓總來我家住」、「難道住過海霸王飯店 那海霸王就是我的嗎？」

(中時電子報)