第五屆中國(國際)商業航太高峰論壇11月19-20日在湖北武漢舉行。中國航天科工集團有限公司董事會秘書侯秀峰在論壇上表示，大陸首個商業航天産業基地——武漢國家航天産業基地，有望年産20發火箭、120顆1噸以下通用衛星。

武漢國家航天産業基地是大陸首個商業航天産業基地，是武漢市四大國家新基地之一，已入庫國家財政部和社會資本合作中心專案。基地以發展商業航天爲主導，以新一代航太發射及應用爲核心，旨在打造航天運載火箭及發射服務、衛星平台及載荷、空間資訊應用服務、航太地面設備及製造等四大主導産業，目前基地建設已全面啓動。

航天科工正在與産業鏈上下游企業協同推進建設覆蓋衛星、運載、地面和應用等全産業鏈的産業園區。其中，衛星産業園正在建設數位化、智慧化、柔性化的先進衛星生產線，預計2020年正式投入使用，建成後將具備年産120顆1噸以下通用衛星的能力。火箭總裝總調中心將於2019年底投入使用，建成後將新增年産20發火箭的能力。

(旺報 )