奇幻校園韓劇《無意間發現的一天》翻拍自同名人氣網漫，找來高顏值新生代男星路雲、李在旭、鄭乾柱、金勇大及李泰利組成新一代「花美男」組合，五人平均身高甚至高達186.5公分，韓劇史上最高男主角群的平均身高，高顏值也讓劇中男星紛紛爆紅，當中更以韓團SF9的路雲人氣最為高漲。

《無意間發現的一天》男女主角高顏值。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《無意間發現的一天》愛情故事採雙線發展，一方是純情漫畫《秘密》主角金勇大、李娜恩、鄭乾柱間的三角關係，另一方則是路雲、金惠允及李在旭三人的感情拉扯，不管是漫畫或正劇裡的戀愛，都緊抓觀眾的目光，隨著兩組三角戀愛競爭白熱化，都讓本劇的收視、口碑持續加溫。

韓團SF9的成員路雲在劇中飾演男主角，192公分的身高相當吸睛。（圖／愛奇藝台灣站提供）

上半年透過《WWW:請輸入檢索詞》的出色表現，李在旭不僅獲得「海帶男」封號，人氣、名聲也跟著水漲船高，這次演出風流倜儻的花花公子白經，因家族事業之故，與金惠允飾演的殷端午有婚約，但他卻對暗戀自己的女方多所嫌棄，直到找回自主意識的金惠允，為改變自己漫畫配角的命運，與路雲互動頻頻，引發李在旭的危機意識，兩個男人之間的對立隱然形成，終於在最新一集爆發，白經在A3老大吳南柱（金勇大 飾）的生日派對上，目睹殷端午與河路（路雲 飾）眉來眼去，令他看了相當刺眼，一把抓過未婚妻，當著河路及眾人的面前，霸氣宣告:「以後我只有殷端午一個女人」。

金惠允（右）與李在旭（左）。（圖／愛奇藝台灣站提供）

而漫畫主角間的愛情角力同時上線，同為眾所矚目的A3成員兼換帖兄弟的吳南柱和李道華（鄭乾柱 飾），兩人都對貧窮出身的女主角呂珠多（李娜恩 飾）情有獨鍾，身為漫畫男主角的吳南柱，藉著慶生之際，告知好友自己告白的計畫，並警告對方注意表情、謹守「好友」的承諾，接著吳南柱還浪漫送上高貴的高跟鞋，向呂珠多傾訴心意：「你來參加派對，就是最好的禮物。」六人兩組的三角習題，既浪漫又刺激，讓粉絲期待後續的劇情發展。

(中時電子報)