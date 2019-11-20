已故漫畫家陳弘耀的代表作《一刀傳》，大玩「穿越」元素，讓明朝的武功大俠陳一刀及台灣的少年陳一刀在不同的時代冒險。(鄭詠中提供／王寶兒台北傳真)

陳弘耀漫畫作品不多，但書迷仍然不少，每一部都有各自其擁護的漫迷。(王寶兒攝)

從陳弘耀的插畫作品可看出他的畫風十分多變，且均能掌握得宜。(王寶兒攝)

《一刀傳》原稿及陳弘耀多部作品現正於台大誠品店展出。(王寶兒攝)

以《一刀傳》風靡台灣八零年代的已故漫畫家陳弘耀，擅於融合科幻及武俠題材，如《大西遊》、《赤狐》都是他的知名代表作，於2015年離世的他，留下許多未完成的作品，令許多書迷不勝唏噓。陳弘耀的妻子、經紀人鄭詠中表示，陳弘耀出道時相當年輕，僅19歲，許多膾炙人口的作品雖發行的早，在現代看卻一點也不退流行。

鄭詠中分享，「他以前留長髮，安安靜靜的氣質就像個古人，但腦袋裡的思想卻又非常前衛。《一刀傳》的『穿越』概念，或是他對『抄襲』的不認同，都是在他非常年輕時就有的想法。某次與有理工背景的朋友聊天，他指出陳弘耀漫畫的一些科學設定，是非常有考究的，我覺得很訝異，他非常懂科學、機械，卻又能夠掌握古代故事，簡直是來自未來的古代人。」

陳弘耀自1986年開始在《歡樂漫畫》雜誌連載《大西遊》，1989年在《星期漫畫》雜誌連載《一刀傳》，因而聲名大噪，然在歷經多家雜誌休刊後，毅然放棄漫畫創作，改接插畫、廣告、電玩角色設定等案。在2011年以《時間遊戲》重出江湖，更赴法國安古蘭漫畫節、巴黎龐畢度中心和布魯塞爾等地展出，本預計與法國漫畫編劇合作漫畫《毛澤東》，因過世的意外，而只得計畫中斷。

鄭詠中近日集結陳弘耀部分插圖、漫畫作品展出，也無私地提供《一刀傳》的幾張珍貴原稿，供漫迷們一同回憶陳弘耀。鄭詠中開玩笑地說，夫妻倆都是「散漫」的人，漫畫原稿、創作筆記都四散在工作室，費了一番功夫才整理好，「我每次都跟他說自己的原稿要收好，以前《一刀傳》的原稿就少一張了，我提醒他要趕快找，他總跟我說『反正我再畫就好啦』，結果好了，現在整理發現少兩張，也找不到人畫。」

從陳列的插畫作品中，可見陳弘耀除了驚人的寫實功力外，可愛、溫暖的畫風也能夠駕馭得當。鄭詠中舉例，陳弘耀擅於繪製小孩，如小說《少女媽祖婆》的封面一角，陳弘耀以年幼的女兒為原型繪製，便充分傳達孩童的稚嫩，而小說《海邊的卡夫卡》的插圖，則又抽象的傳達其文學性，「插圖跟漫畫不一樣，他認為從書封的圖，就要能夠講完這本書的故事，所以總是認真揣摩書中內容，表達書的意境。」

鄭詠中表示，《一刀傳》第二部讓許多漫迷引頸期盼多年，「陳弘耀其實也有想過再繼續畫，甚至有想到陳一刀坐在捷運裡的樣子，但時空背景已經不一樣了，漫畫裡的黑道是以前的黑道，會上街火拼、打鬥，現在的讀者可能無法理解，就讓陳一刀停留在過去的年代吧。」

《一刀傳》原稿及陳弘耀多部作品現正於台大誠品店展出，展期至11月30日。

(中時 )