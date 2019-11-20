中共總書記習近平日前公開對香港局勢表態，連用三個「嚴重」，批評激進行為踐踏法治和社會秩序、破壞香港繁榮穩定、挑戰「一國兩制」原則底線。全國人大常委、民建聯前主席譚耀宗認為，習近平講話反映中央對事件的嚴重定性、「已經忍無可忍」，但仍保持克制，冀特區政府、警務人員以及司法機構等各司其職，以止暴制亂、恢復秩序。他又提醒，若激進暴力繼續肆虐，令社會陷入無政府崩潰邊緣，中央必然出手，香港或要付出沉重代價。

香港01報導，譚耀宗說，習近平除了指出問題本質，也藉三個「堅定支持」為特區政府提出解決方法和工作要求，即中央堅定支持特首帶領港府依法施政、堅定支持香港警方嚴正執法、堅定支持司法機構依法懲治犯罪分子。他解釋，習近平的說法和國務院副總理韓正及港澳體系的調子一脈相承，再次重申香港行政、立法和司法機關需要共同承擔責任，盡最大努力止暴制亂，中央政府將會義不容辭支持特區政府的工作。

有評論指習近平的講話，是向特區施壓，甚至干預司法獨立。譚耀宗反駁稱，在「一國兩制」下，中央政府絕對可以向特區政府提出工作要求，「你可以說我對你施壓，但你當然也要對我負責」；他又認為，習近平的措辭用字十分謹慎，並不是直接提出要求，「但支持你去做，其實也就是要求你去做，而且你一定要依法去做」。

譚耀宗強調，儘管中央已經忍無可忍，但仍然保持最大程度的克制，不會貿然出動駐軍。他坦言，有不少市民向他反映，社會幾乎失控，希望中央盡快出手；不過，他擔心，貿然出動駐軍的話，或會激化甚至衍生新的矛盾，所以，「只有到了無政府的崩潰沉淪狀態，大家都沒有辦法要付出代價，到時候，中央要背負，香港人也要負責」。

(中時 )