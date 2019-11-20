香港理工大學示威者與警方對峙近日成為國際關注焦點，但隨著警方包圍策略奏效，已有千餘人放棄抵抗走出校園向警方投降，但仍有數十人在校內盤桓盤。他們卸下對抗的裝備，分組成幾個小隊在校園中遊走並互相照應，同時從手機中獲取外界資訊，商討接下來的對策。由於突圍無望，校園衛生情況惡劣，人數漸減，士氣亦更加低落。

據港媒《香港01》報導，目前理大校園內冷冷清清，留守者不足百人，他們卸下對抗裝備，散落在學校四周。由於被包圍數日，校內陸續有人聽從張達明、曾鈺成等人建議，步出校門，留守者數量漸少，又擔心警察清場，校內情緒愈趨不安，與被包圍之初士氣高昂不可同日而語。目前突圍無望，人心思退，士氣逐漸崩潰。

圖為香港理工大學內示威學生用於造汽油彈的場所，現在無人管理，各種易燃物與強烈腐蝕性藥劑隨處棄置，安全堪慮。（圖／美聯社）

CNN:理大校園內髒亂不堪，士氣低落

據理大校園內留守人員表示，圍城首日雖有多人受傷，但大家情緒高昂，鬥志旺盛，且對前景充滿信心。第2日上午，示威者計劃突圍而出，但上百人全副武裝組織多次突圍，可惜全都失敗。由於每次都有人受傷或被捕，突圍次數愈多，參與人數愈少，校內開始浮現不安的情緒。

理工大學內經數日與警方對抗，校內骯髒雜亂，衛生狀況堪慮。（圖／路透）

留守人員形容，當時校內物資尚算足夠，但示威者不斷通宵作戰，3日僅睡了不足6小時，體力難以維持。留守者精神長期受壓，校園內衛生環境也開始惡劣，由於校園內甚少人主動清潔，垃圾與雜物隨處可見，加上無法洗澡更衣，可謂身心俱疲。

留守者說，示威者士氣潰散的一刻，是前立法會主席曾鈺成及港大講師張達明進入理大校園勸退，當時近百名留守者被他們勸服離開，人心更加渙散。當晚上有網民號召四路圍攻理大，理大外激戰連場，理大內近百名留守者分2處聚集，備在外援打開缺口後衝出會合，但兩邊都差幾百米而功敗垂成。

報導說，現時留守者全無戰意，士氣低沉，卸下裝備，保命要緊。大家都想走，可惜走投無路，步出校園，無疑自投羅網，惟逃走機會又相當渺茫。留守者坐困愁城，只能走一步算一步。

(中時電子報)