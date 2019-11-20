黃暐瀚直播證實謝寒冰遭關切。(影片自35:48開始)

資深媒體人黃暐瀚日前在直播中驚爆謝寒冰遭人關切，「謝寒冰他從這個禮拜開始，他不可以又上下午的《大爆卦》，又上晚上的《龍捲風》，不行了，他被封印了！」據悉，被關切的不只謝寒冰，還有另一挺韓名嘴羅友志。

黃暐瀚驚爆謝寒冰遭限制上節目時間，收入可能也因為這樣受到很大影響，「因為有人關切，所以不得不做出這樣決定」。黃暐瀚稱媒體怎麼做，說實在也很難去要求，媒體也有媒體的難處，但他話鋒一轉，忍不住開罵：「可是我覺得這樣子太下作了，用這種方式去想要封掉評論員的聲量。」

對此謝寒冰也在直播中透露，自己被規定不能連續上兩個節目，一定要被錯開，但有些人還被規定只能上１小時，「我不知道這種規定到底有什麼意義？而且為什麼只規定中天，大家自己心裡頭有數。」

據羅友志親近友人私下向《中時電子報》透露，羅友志現在內心相當恐懼又害怕，因為此事讓他想起了當年東森新聞S台被撤照一事，直指這根本是寒蟬效應。

(中時電子報)