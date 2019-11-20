監察院針對去年選舉「邊開票邊投票」亂象提出糾正。台北市選舉委員會今日發布新聞稿回應表示，此案經過法院驗票後，並無發現任何違法，法官也沒有告發任何選務人員，北選會指出，此舉足可證明台北市選務人員在辦理選務工作過程中，並無違失。

監察委員仉桂美、劉德勳為去年九合一選舉亂象，對台北市長選務進行調查，並發現有「開早登晚」問題。仉桂美認為，內部人員疑在選舉人名冊上未投票者處，蓋指印領取相對人數用餘票，再圈選特定候選人放入有效袋，或將其他人得票改成無效票，觸犯詐欺之嫌，因此監察院於19日確定糾正北選會與中選會。

北選會指出，有關「開早登晚」的問題，全台都有，不解為何監察院只針對台北市，此外，北選會表示，去年台北市長參選人丁守中，在選後提出「選舉無效之訴訟」，此案法院正在審理中，並將於108年12月17日宣判。北選會認為，監察院此時提出糾正案，疑有「未審先判」之嫌。

(中時 )