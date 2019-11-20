讓已經斷層多年的台中基層女足重建起來，月初甫帶領台中藍鯨完成木蘭聯賽3連霸的總教練呂桂花，於亞足聯取辦的女子足球會議中，又獲得2019最佳草根足球領袖獎特別表彰。這也是中華足協今年中獲得亞足聯草根發展銅牌獎後，我國基層足球發展再次獲得肯定。

呂桂花近年來深耕台中當地足球發展，經營的球隊台中藍鯨月初才在2019木蘭聯賽賽場上完成3連霸壯舉，更在季後賽首開台灣本土足球聯賽先例進行售票，被譽為目前台灣足球俱樂部的經營典範。

台中藍鯨不僅僅是一線隊伍強盛，在地方開設的草根足球俱樂部也大受好評。除經營台中藍鯨外，呂桂花更結合台灣體大及教育部資源在全台巡迴開設足球學校，邀請國外講師來台授課提供台灣本土教練進修教育機會，並提供全台各地小球員接受菁英教練指導訓練的機會。長期在台中乃至全台深耕基層的成果今年終於獲得亞足聯肯定，獲頒2019最佳草根足球領袖特別表彰。

另外由教練鐵木洛帝所帶領，深耕花蓮當地基層足球多年的武士岸足球俱樂部今年也獲得足協提名推薦，角逐今年的亞足聯草根俱樂部獎，但可惜今年競爭激烈讓武士岸足球俱樂部成為遺珠之憾。

(中時電子報)