國民黨中央對外宣稱，係因陳杰「違紀參選」，將陳杰予以開除，陳杰指出，立法選舉都還未登記，哪來的「違紀參選」？指控國民黨彰化縣黨部、國民黨中央考紀會、吳敦義會不會太心急？根本是殘害忠良，決定依法提起訴訟，維護其國民黨黨籍及應有權益。

陳杰公開在電視節目上承諾，只要吳敦義不將自己排入安全名單，他願意退選彰化縣第二選區立法委員，眼見吳敦義排名順序從第8，一路下滑至第10，最後列為第14，陳杰決定「兌現」自己的承諾，公開宣佈退出立法委員選舉。

根據中國國民黨黨員違反黨紀處分規程第16條規定，考核紀律委員會審議檢舉案件，得限期通知被檢舉人提出答辯書，必要時得約談檢舉人、被檢舉人及關係人；第21條規定，處分確定之黨部應將決定書循組織體系送達被申報違紀人。

陳杰表示，從彰化縣黨部呈報要開除他黨籍開始到現在，從未接獲國民黨任何通知書，要求他提出答辯書，10月31日國民黨中常會決議開除至今超過20天，未接獲任何決定書，使他連申訴機會沒有，連究竟理由、根據哪一條款開除他黨籍，都像「謎」一樣，連國民黨網頁上都沒有開除他黨籍的任何新聞或決定書內容。

陳杰指出，當時立委選舉，都沒起跑，為讓國民黨在各個艱困選區派出強手，多方奔走遊說，包括吳敦義、朱立倫、吳伯雄、洪秀柱等人，吳伯雄主席老驥伏櫪願意一戰，因健康因素而作罷；洪秀柱勇敢承擔，還遭吳敦義、組發會主委、台南市黨部主委謝龍介杯葛洪秀柱參選，一度令人氣餒：國民黨黨魂究竟出什麼問題？

陳杰痛批，國民黨對有功行動不但未予以獎勵，還祭出開除黨籍處分，可知吳敦義是為圖私利，位列不分區立委安全名單，而挾怨報復，為了維護國民黨在民間聲望及支持度，承諾只要吳敦義退出安全名單，他就退選，而且也真的在立法委員選舉報名前夕，公開退選。

陳杰表示，吳敦義、國民黨中常會、考紀會、彰化縣黨部開除黨籍，違反憲法比例原則，決定依法提起訴訟，維護其國民黨黨籍及應有權益。

(中時 )