民進黨立委吳思瑤被立委參選人李婉鈺爆料，指吳在立法院審查時代力量所提七案時，一人投四票，是作弊的「千手觀音」立委。但吳思瑤反駁指是「四指連按」，非「千手觀音」。對此，，國民黨北市議員羅智強痛批：民進黨員有充分的政黨忠誠，却缺乏對民主程序的忠誠。

羅智強在臉書指出，為了捍衛民進黨，邱議瑩敢偷按孫大千的表決器，吳思瑤可以「代按」其他三名綠委的表決器。吳思瑤一人投四票，她不會覺得自己有錯，因為在民進黨的「大是大非」面前，台灣的民主又算什麼？

羅智強批評表示，這樣的標準，民進黨只能說是個坐地分贓的「政治幫派」，還不足以被稱為一個「政黨」，政黨，心中應該要有人民。

呼應羅智強說法，有網友表示：「『政治幫派』說的太貼切了！、「原來這就是進步的價值」、「一點民主術養都沒有，還一直大言不慚的說捍衛民主，笑死人了」、「民主只是他們騙票的口號而已！」。

(中時電子報)