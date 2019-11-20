新北市賴姓網友10月間在臉書轉貼文章並寫道「蔡英文過境紐約丹佛，免費招待千人宴」等不實謠言，遭警方認為造成政府形象受損，依違反社維法移送；新北地院板橋簡易庭法官審理認為，縱使貼文屬虛偽捏造，但可透過其他言論揭發貼文錯誤，且外交部已發布新聞澄清，賴女所言不足以影響公共安寧，今裁定不罰。

蔡英文今年7月展開「自由民主永續之旅」，出訪海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森與聖露西亞等國家，去程過境美國紐約，回程過境美國丹佛，不料事後網路卻流傳一段謠言，指稱「蔡英文過境紐約丹佛，免費招待千人宴」、「蔡總統免費高規格招待國人平均每人300美金餐費」等。

外交部事後發聲明澄清，由於歡迎蔡總統人數眾多，今年僑宴的出席情況更勝以往。歷年來總統出訪過境美國所舉辦的僑宴向由外交部及僑委會均攤相關經費，並在國家預算幅度內，配合當地的物價，秉持撙節原則辦理，絕無所謂「免費高規格招待國人平均每人300美金餐費」、「會後很有可能會一日或兩日遊」的情形。

賴女在臉書轉貼「蔡英文過境紐約丹佛，免費招待千人宴」等文章，遭警方依違反社違法移送，賴女辯稱，外交部澄清內容中提及該餐宴是由外交部及僑委會均攤，「意思就是也是拿公帑來支付」，否認有違反社維法的犯行；但承審法官認為，賴女言論並不足以影響公共安寧，並無影響公共安寧故意，裁定不罰。

(中時 )