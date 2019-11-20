警察服務包羅萬象，台中市警局第四分局春社派出所，日前一對菲籍情侶走進派出所，男子路易斯（Louise 31歲）指著手機上的地圖表示要如何搭公車，員警見狀立刻啟動「台中等公車」手機APP，順利讓二人搭上公車，讓這對菲律賓籍情侶對台灣警察的熱心服務，留下美好印象。

日前下午5時30分許，一對菲籍情侶至春社派出所比手畫腳的詢問如何搭乘公車到高鐵台中站，適逢員警劉美秀擔服備勤勤務，立即透過手機「台中等公車」APP，幫忙查詢他們適合搭乘的公車班次，還擔心他們人生地不熟，主動徒步帶他們到公車站，等到他們上了公車才放心，這舉動讓這對情侶很感動，上車後還不斷地向員警揮手致意表示感謝。

過程中員警與這對情侶閒聊，得知原來他們即將舉行婚禮，但因雙方的工作都很忙碌，擔心結婚後沒有時間蜜月旅行，剛好這段時間搭家都有空，就來段婚期蜜月旅行，提早慶祝結婚。

這對菲籍情侶表示，對於他們的詢問，員警能夠立即以流利的英文與他們對答，並有效率地指引他們前往目的地，對台灣警察的熱心服務由衷感謝，並留下深刻且美好的印象。

(中時 )