還在為冬天冷颼颼的天氣發愁嗎？快來與越捷航空一起暢遊越南吧！越南國土狹長，南北長1600公里，造成北、中、南越氣候各有不同。北越四季分明，與台灣天氣較為相似；中越天氣涼爽，1~3月為最佳拜訪季節；南越全年長熱，胡志明市為許多越南自由行旅客的第一站。

位於南越的胡志明，四季如夏，平均溫度達30度。曾被法國殖民的越南胡志明市，讓城市裡仍帶著一股淡淡的法式風情。紅教堂是胡志明市最重要的地標之一，是以巴黎聖母院為原型而建造的天主教堂，教堂外牆的紅磚，是由法國南部的馬賽運送而來。

位於越南芹苴的楊氏祠堂，是熱門拍照景點之一。（圖／shutterstock）

古稱「大羅」的河內，不僅是越南首都，更是重要的文化中心，擁有舒適宜人的天氣，吸引許多國際遊客拜訪。走在河內的街上，隨處可遇見載著新鮮水果、騎著腳踏車的小販，同時也能品嚐許多便宜又美味的道地小吃，舊城區著名的「越南36古街」。

峴港，是現在網路最夯的越南旅遊打卡地點，走在巨大雙手捧著的黃金橋上，進入美麗的山城，在橋的另一端，你會發現不一樣的仙境！除了150公尺巨手黃金橋，峴港還有綿延30公里、有著湛藍海水的潔白沙灘。

河內舊城區晚上人潮依舊，十分熱鬧。（圖／shutterstock）

越捷航空目前經營8條不同航線往返台灣、越南及泰國，包括台北/台中/台南/高雄飛胡志明市、台北/台中/高雄飛河內航線、台中飛曼谷，以及今年12月19日即將開通台北-峴港直飛航線。

為慶祝迎接第1億名乘客，即日起至11月21日，每天下午1點到3點越捷祭出全航線0元機票（不含稅及手續費）優惠機票，提供多樣化航點選擇及優質機上服務，此外，越捷航空宣布即日起至2020年1月16日期間推出「暢遊亞洲，1KG黃金飛機任你抽」活動，消費者可天天登入活動網站，點選「立即轉盤」，免費參加抽獎。把握機會，只要超便宜的機票價，就能和越捷一起輕鬆暢遊越南！

飛行時間：2019年12月12日~2020年8月31日（國定假日不適用）

訂票請上：https://www.vietjetair.com

(中時電子報)