新北市立委候選人李永萍20日上午完成登記參選，晚上便回到汐止文化市民中心舉辦政見發表會，邀請在上次政見發表會獲民眾熱烈回應的台北市議員王鴻薇到場力挺。王鴻薇指出，李永萍同時擁有國會、行政歷練，這樣的人很難得，請民眾一定讓李永萍進立院。

王鴻薇表示，做民意代表要讓民眾「看得到、找得到、做得到」，李永萍就是這樣的人。

王鴻薇也提到，現有許多家長對教育課綱有疑慮，對性教育也有質疑，整個教育出了問題，連台大校長管中閔案都被卡了一年，民進黨政府對教育這塊根本是在亂搞，請民眾用選票下架民進黨、用選票救我們國家的教育。

李永萍也批，民進黨政府在前瞻計畫中，給嘉義縣補助交通建設、排汙體系等各種工程預算達1千多億，新北市卻只分到133億，這樣公平嗎？根本是看顏色辦事。

新北市議員廖先翔指出，新北市長侯友宜相當認真，但中央統籌分配不均，新北市財政匱乏，希望2020大選票投韓國瑜、李永萍，讓新北市能獲得更多資源做建設。

李永萍最後強調，希望汐止民眾給她機會，讓她進入立院、她一定會進入交通委員會，推動汐民線第一期優先施作，同時也請民眾支持韓國瑜，讓中央、地方一起努力，讓汐止更加進步。

(中時 )