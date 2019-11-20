林宥嘉今日出席唐氏症基金會信義日照中心公益活動，近年升格當爸的他，在記者會上看見唐氏症親子互動，一度泛紅眼眶，被問到是否因當爸變感性？林宥嘉笑說「我本身天生人就這麼好，這麼善良」。老婆丁文琪懷胎二寶五個多月，林宥嘉透露女兒小名已取好「跟兒子酷比念法有點像」，但卻自己打住「我又沒打算要說，幹嘛自己賣關子」。

至於平常是否會幫老婆分擔家事？林宥嘉笑說，爸爸本來就比較漫不經心，更坦言自己是「廢爸爸」，不過話鋒一轉，當起糾察隊更正媒體問法「不是叫幫忙做家事，男生本來就要做家事」，若在台北工作，會盡量在晚餐時間回到家，不擅煮飯的他自知「不會就不要裝會」，但會貼心幫洗碗。他也透露沒有像第一胎時「一直對肚裡寶寶說話」，也提到現階段產檢可以檢查很多項目，但有些仍無法，「妹妹平安出生最重要」。

林宥嘉20日出席公益活動，和唐寶寶小敏及敏爸合影。（唐氏症基金會提供）

日前他戴捲髮變裝潛入校園，被網友笑稱酷似木村拓哉和納豆，連老婆也認為他像，林宥嘉笑說「這給我很大啟發，大家拭目以待」。聖誕節將近是否會給酷比驚喜？林宥嘉說酷比還太小，可能不認識聖誕老人，「不過他長大我會讓他知道，爸爸是世界上唯一被聖誕老人回覆微博的人」，還俏皮對鏡頭喊「Merry Christmas」。

林宥嘉擔任唐氏症基金會公益大使。（唐氏症基金會提供）

近年包括S.H.E、炎亞綸等藝人離開華研，林宥嘉是否升級「一哥」地位？他回應，「我們本來就沒競爭，他戲劇一哥，我唱片一哥，少一個手足的感覺」，但也坦言私下和同門藝人沒有過多私交，「很可惜，希望能有更多互動」，對於他們的離開，林宥嘉不諱言「能夠發揮自己、對得起歌迷，而做出對的選擇，滿支持他們」，今日剛好是炎亞綸生日，林宥嘉自爆「我生日7月1日，跟2個人同一天，一個是陳小春兒子Jasper、另一個是明朝著名忠臣劉伯溫」。

(中時 )