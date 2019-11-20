蔡政府近日宣揚台商回流資金今年可達7000億元，但經濟部次長林全能在立院卻坦言，台商從國外回來的資金是零，總統蔡英文卻強調「不是膨風，也沒有灌水」。本報對此舉辦網路投票「請問，是否認同韓國瑜所說，民進黨以欺騙治國？」截稿為止，11044人都投「是，認同。 」高達96.38%。

本報所作的網路投票「請問，是否認同韓國瑜所說，民進黨以欺騙治國？」至截稿為止，已有1萬多人投票，11044人都投「是，認同。」，高達96.38%；399人則投「不是，認同。」，佔3.48%；250人投「宋楚瑜、余湘」，佔2.25%；16人則表示無意見，佔0.14%。

台商回流資金今年可達7000億元？經濟部次長林全能在立院卻坦言，台商從國外回來的資金是零。蔡政府為此一再滅火，總統蔡英文19日出席美國商會會員大會時，解釋台商回台投資，政府「已審核」逾7000億新台幣，並強調台商回流投資大爆發是千真萬確的事實、「不是膨風，也沒有灌水」，她還在臉書說，美中貿易戰的關稅已實施，轉單效應又急又快，台灣的企業都是先用自己的資金或融資，趕快擴廠增加產線，跟全世界競爭訂單。但韓國瑜批評，資料已顯示民進黨完全在「欺騙」，讓人非常感慨。

(中時電子報)