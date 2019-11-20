台灣世界新聞傳播協會委託艾普羅行銷市場研究公司，進行「施政用心，人民有感」全國縣市施政滿意度調查，南投縣長林明溱在首長滿意度及交通滿意度囊括2項金獎！5星級的行動縣長，在全國縣市長中名列前茅，實至名歸。

中國時報社長兼總編輯王綽中，20日到南投縣政府向林明溱祝賀，並由艾普羅公司總經理李大為代表頒發金獎。

林明溱感謝縣民的肯定及縣府團隊的努力，並表示縣府雖然財政拮据，仍然致力推動建設，開發微型產業園區增加就業機會，普設關懷據點照顧長輩，提供學生免費營養午餐，興建青年住宅，致力行銷農特產品及發展觀光，確保各風景線交通順暢，都讓民眾感受到縣府的用心。

林明溱完全沒有「官架子」，還把縣長當里長做，勤走基層和民眾搏感情，每天起早貪黑，視察、會勘、跑紅白帖馬不停蹄，有時1天排30多個行程，座車單日里程數達3、400公里，連在野黨的縣議員都肯定他「有夠骨力」！

(中時 )