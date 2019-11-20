林玉書在民視八點檔《大時代》表現亮眼，備受矚目的她受節目《GoGo捷運》邀約，與資深主持人查理（本名胡培蔚）一起搭檔主持，兩人合作幾個月像是認識10幾年一樣好默契，讓查理直誇跟林玉書合作像是「撿到寶」，林玉書也坦言，能跟主持前輩合作很充實，「節目從製作、企畫到敲定場地，都是主持人胡查理一手包辦，我像是把地基打得更穩的感覺來學習。」

熱愛主持的林玉書除了戲劇演出，曾經主持過汽車節目《時來運轉》、香港TVB的美食、旅遊節目，這次在《大時代》闖出知名度又能接到節目，讓被稱為「落難千金」的她笑說：「我耐操拚第一，什麼都不怕啦！」節目來到新店巴特探索教育園區挑戰有如跳樓一般可怕的高空擊球，兩人要爬上一根三層樓高的木頭頂上，站在只有雙腳合併的狹小空間頂部，往外跳躍後，立馬拍擊掛在眼前「兩大步左右」的目標球。

查理扮成超級賽亞人。（民視提供）

林玉書第一個往上爬，不過當她爬上頂端時，連有「淡定妹無表情」之稱的她都發抖告訴查理「超級可怕」，硬撐住的她好不容易站起來，往外跳卻沒有擊到球，但勇氣可嘉的她竟然還喊：「可否再來一次？」讓工作人員非常感動。而天生有懼高症的主持人查理只要超過二樓高度都會緊張到狂流手汗，看到林玉書「硬撐住」也被激勵，上場前竟然沒有放棄，還特定打扮成宇宙最強七龍珠「超級賽亞人」催眠自己。

查理順利爬到頂點，不過卻在雙腳要放上木桿頂端停了下來，似乎完全不敢往下看站立點，突然一個爆發力，將自己撐起站立在頂上，期許節目明年敲金鐘獎的意念非常執著，大喊要得金鐘後，往外一跳順利打到目標球，完成超難任務的兩人讓現場工作人員尖叫歡呼。

(中時 )