高雄平價美食佑佑鍋燒麵近期推出麵疙瘩新口味。（業者提供／曹明正高雄傳真）

高雄平價美食佑佑鍋燒麵近期推出麵疙瘩新口味，搭配原本就較清爽的湯頭，淋上特製的油蔥，吃起來口感獨特，也襯托出疙瘩麵的美味，一推出就頗受好評。

佑佑鍋燒麵指出，店裡的品項已維持十多年，擁有不少忠實顧客，近期想嘗試變化，剛好有客人問有沒有麵疙瘩，於是開始研究，花了半年多的時間，在日前於菜單上推出。

對於新口味，客人普遍的反應是較有飽足感，尤其淋上特製的油蔥酥與麵疙瘩和在一起，口感比較濃厚，對於喜歡重口味或者東北麵食的客人來說，消費者接受的程度很高。

佑佑鍋燒麵表示，新推出的麵疙瘩除了口感有嚼勁，也放上店裡強項的蝦子，而且大方的給上4隻蝦，搭配熬製達5、6個小時的大骨湯頭，而且一碗不到100元，可說是味美價廉。

佑佑鍋燒麵從高雄起家，目前有12間分店，包括中山大學也有拓點，強打意麵及炒飯，尤其是意麵，台南偏甜、台北偏鹹，佑佑鍋麵的意麵則是相當符合高雄在地口感，來高雄沒吃過，就不算來過高雄。

(中時 )