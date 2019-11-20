新人樂團noovy將推出首張創作華語EP《共感時代 Y_OURS》，4位團員平均年齡21歲，首波單曲〈心絲蟲〉由主唱Shawn譜曲，團員們共同寫詞，分享許多年輕人現受到外貌焦慮影響，透過美肌、修圖甚至整型來滿足扭曲的審美觀。

他們表示拒絕盲從，與其追求外表的完美，不如加強自己內涵、音樂創作實力，主唱Shawn從小在苗栗鄉下長大，到台北打拼後曾被友人嫌，「你怎麼會吃路邊攤、講台語」，扭曲的觀念，令他頻搖頭。

吉他手JK率性說：「男生為什麼高大才是帥，像G-Dragon時尚及品味那麼好，重要的是氣場。」貝斯手Jacob個性沉穩安靜，常有人問他「為什麼不笑、不講話」，讓他備感壓力，直呼：「我就是這個樣子，不想要假裝。」鼓手Mark則透露身邊有被同儕壓力影響而盲從去割雙眼皮的友人，他認為只要專業發揮得好，就會讓人感覺帥。

noovy也認同若大眾的審美觀是自己想要的模樣，去追求也不是壞事，「開心做自己最重要，做你自己想要的樣子」，此外，noovy近來由索尼音樂新任音樂總監JerryC帶領，從創作到樂器技巧加強、歌唱等，魔鬼訓練半年，還從noovy的100多首創作中，逐一檢驗退稿重寫，團員們從興奮到挫折，最後被激勵，選出EP的4首歌曲來製作。

(中時 )