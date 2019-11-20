吳克群20日出席創世安養院擔任圓夢大使，他今年40歲，與女友陳語安穩定交往2年多，愛運動的他，透露球隊身邊好友逐一結婚生子，未婚只有他、威廉，過去常常10、20個人相揪打球運動，現在約出來只剩3、4個人，他感嘆在群組內，朋友會大談爸爸經，他則無法加入話題，笑說：「叫大家看我MV。」

被問及會與威廉拚先結婚？吳克群笑說：「這個我讓他，真的沒有規劃，大家問我也不閃躲，每個人的選擇，這不是我規劃方向。」父親也不過問感情狀態、不會催婚。不過吳克群自認很喜歡跟小孩玩，已有2個乾兒子、1個乾女兒，會把自己的鋼鐵人送給小朋友，「照顧他們只要一下下，但生小孩是照顧很久的。」

此外，他呼籲眾人年底將近，一起做公益捐款幫助寒士，他透露曾在天氣寒冷時，與球隊朋友一同送食物給需要幫助的街友。他談到女友同樣熱心公益，特別是關於毛小孩的議題，「她很喜歡小動物，有任何寵物走失，她都會幫忙轉發」，大方表示善良是他喜歡女友的其中之一原因，「物以類聚，善良很重要，只要讓大家參與，大家都會喜歡這件事情。」

(中時 )