「鄉民老婆」吳卓源（Julia）日前上《美鳳有約》節目，和陳美鳳一起下廚，此外她還特地把家人珍藏17年的《美鳳吃透透》料理書帶來請陳美鳳簽名，讓陳美鳳感動到不行。而不會台語的吳卓源，更特地以羅馬拼音學〈繁華攏是夢〉，在節目中獻給陳美鳳，由於歌詞不容易記住，吳卓源還邊唱邊看手機，認真又可愛的模樣讓陳美鳳整個人鳳心大悅，大讚吳卓源很「清新」。節目將於11月22日中午12點於民視播出。
近日吳卓源第二波主打〈Things Things Things〉，揭露新世代在渴慕創造獨特價值感的同時，卻不被認同的內在，表明「我有很多招、不隨風起舞」的態度，每個靈魂都有值得探索的一面，不需按著外在的統一標準去評審。
此曲由製作人terrytyelee操刀，曲風加入華語少見的Reggaeton動感節奏，與Julia吳卓源靈魂聲線完美結合，更呈現一種率性不羈的灑脫。11月23日於台北101水舞廣場所舉辦免費入場的「龍虎門返校日」演出活動中，Julia吳卓源將首唱〈Things Things Things〉，更多活動詳情請參考「嘻哈龍虎門」官方臉書粉絲團。
(中時 )
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