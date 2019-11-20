外送正夯，外送員與客人之間的互動也是網友討論的話題。一名外送員分享，近日他送餐到一名女客人家中，雖然對方只露出一隻手來取餐，但他卻驚見後方有一面鏡子出賣了這名女客人，光溜溜的身體全都被看光，這一幕讓外送員看傻了眼。

原PO在臉書《靠北熊貓》透露，他日前送餐時，遇到一名女客人，對方躲在門後，僅伸出手要取餐，但卻忘了身後有一大面鏡子照著她，原PO仔細一看，女客人竟然全身光溜溜，讓他瞬間臉紅，甚至失神到忘記要給客人餐點。

直到這名女客人探出頭來詢問「先生我的餐點呢？」，原PO才趕緊回神交出餐點，而這名女客人正準備轉頭關門時，突然驚呼，「X邀，我忘了有鏡子」、「丟臉死了！」。這讓原PO哭笑不得，「可愛的妹妹，我不會跟別人說啦！但你美麗的模樣一直會記在我腦海中」。

外送員目睹女客人裸體。（摘自臉書《靠北熊貓》）

文章一出，底下網友紛紛笑倒留言，「熊貓的日子多采多姿」、「其實真的蠻多的欸」、「醒醒吧 別在睡了」、「我遇到的都是男生穿內褲，受不了」。

(中時電子報)