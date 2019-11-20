港警在理大校園外逮捕脫逃的示威者

香港油尖警區指揮官何潤勝今晚在理大校外說明事件處理進展時說，仍希望以和平方式解決，暫時沒有「死線」（最後期限），也不會進入校園。

《中央社》引述何潤勝的話說，目前處理事件有兩個方向，一是以和平方式處理衝突；二是靈活彈性處理。

他表示，過去兩天警方已對事件採取了適切安排，例如安排醫療隊伍進入校園醫治示威者，又讓未成年示威者離開。

何潤勝說，在事件中，警方至今逮捕及登記了1000人，當中300人是18歲以下年輕人。

他提到，警方將會繼續讓其他人進行斡旋，包括示威者的父母，但不會讓太多人進入校園，以免造成更大麻煩；示威者的父母可透過電話勸告子母離開。

何潤勝表示，目前警方對處理事件沒有「死線」，也沒有進入校園或縮小封鎖範圍的計畫。

他重申，維護社會秩序是警察的天職，他們會逮捕犯了事的人，校內的人必須放下武器，和平走出自首。

(中時電子報)