《聲林之王2》本週五將進入決賽，進入前7強的陳央（YM）因帥氣十足被稱「央哥」，近日加盟闊思音樂，21日將推出最新單曲〈黑色黑色〉，MV中挑戰抽水煙，不會抽煙的她狂咳到滿臉漲紅，此外被導演邱柏昶要求泡在注滿黑色顏料的浴缸中，狂跌到全身淤青，黑水更讓她過敏，尤其內褲包覆如胯部、大腿內側嚴重起疹子，讓她又癢又痛，急忙赴醫院掛急診，吃了3天類固醇才康復，但僅拍25次就殺青，看到成果很滿意「一切都值得」。

陳央近日加盟闊思音樂，21日將推出最新單曲〈黑色黑色〉。（闊思音樂提供）

陳央拍攝新歌〈黑色黑色〉MV泡在黑水中，下半身嚴重過敏起疹子。（闊思音樂提供）

陳央從18歲開始寫歌，對搖滾、放克、融合、另類等曲風熱愛不移，她就讀美國Berklee音樂學院時領獎學金畢業。過去曾發表過EP，成立自己的音樂工作室，內有錄音室和練團室，是名副其實的愛樂小老闆。她參加《聲林2》選擇「渡鴉」身份登場，昭告「女生也可以很搖滾」。

她在節目中嗨唱〈黑色黑色〉，讓評審林宥嘉大讚「史上第一人真的炸垮舞台！」蕭敬騰也誇她「Wow，被妳炸掉了！」又讚她歌寫得好，「有很多抓耳的旋律，跟和弦應用都特別好，我真的很喜歡！」林宥嘉也表示有西洋搖滾巨星的味道，使她過關斬將來到前7強。

近日參加《聲林之王2》的陳央，表演自創曲〈黑色黑色〉獲導師林宥嘉、蕭敬騰大讚。（闊思音樂提供）

〈黑色黑色〉由陳央創作詞曲，也負責製作統籌，編曲過程中和團員們一起激盪想法，唱片公司文案形容，「乍聽下辨識不出是什麼語言，倒像是種咒語，纏繞在腦中揮散不去」，陳央分享創作理念，強調人被迫置入在這個社會，可能隨波逐流沒有安全感，所以只好披著黑色的外衣，當成一個保護色，她希望藉歌告訴大家「可能在什麼時候不被認同、或心裡有所糾葛的時候，你就披上黑色衣服作為保護自己的狀態，就希望大家可以更勇敢」。

(中時 )