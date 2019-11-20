大陸影星郝蕾2006年與大陸演員李光潔結婚，兩人2009年離婚，之後梅開二度，2013年跟圈外老公劉燁再婚，20日她透過工作室官方微博發聲明，證實已2度離婚，在聲明中表示：「我與孩子爸爸的婚姻止步於幾年前，沒有狗血的原因，也沒有所謂的性格不合，緣分這件事或多或少或長或短是任何人也無法控制的。」

郝蕾稱兩人從朋友結為夫妻，現在從夫妻退回朋友關係，做為父母則同樣會給予小孩應有的愛及最大的保護，也希望大家給前夫一些空間，畢竟對方不是在鎂光燈下的人，近來她也被拍到和一位體態微胖的平頭男互動親密，又摸肚又牽手，但聲明中並未對此多解釋。回顧郝蕾在結婚前最著名的情史，就是和小她1歲的鄧超相戀，兩人因合作《少年天子》相識，2005年分手時一度傳罹患憂鬱症。

郝蕾（左）被拍到跟平頭男互動親密。（取自微博）

郝蕾曾以《第四張畫》奪下第47屆金馬獎最佳女配角，也以《浮城謎事》入圍第49屆金馬獎最佳女主角，和影后擦肩而過，後演出《黃金時代》亦獲選第51屆金馬獎最佳女配角，是金馬常客，她的作品質量高，新作《春潮》更被陸媒譽為下半年最令人期待的電影，當中參與演出的台灣演員黃尚禾，就曾以「光看演出沒聽台詞就被震撼到流下眼淚」來形容她精湛的演技。

(中時 )