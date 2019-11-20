Three children operating rocker at a gold mine on Dominion Creek, Yukon Territory, ca. 1898 pic.twitter.com/NA1yRrWRSP — Cool History (@history2cool) November 19, 2019

桑柏格風塵僕僕在全球倡議氣候變遷議題。

瑞典環保少女桑柏格，今年在全球各地發起「為氣候罷課」活動，並且在聯合國氣候會議中，初生之犢不畏虎，勇於向各強權領導人挑戰，要求他們為下一代著想，解決暖化問題，成為最知名的環保小鬥士，甚至躋身諾貝爾和平獎大熱門。

有趣的是，美國華盛頓大學圖書館最近整理出的一批數位化照片中，卻有個120年前的加拿大少女，長相神似桑柏格，令人嘖嘖稱奇，直呼莫非環保少女其實是時空旅人？

這張照片在「酷歷史」推特轉貼後，引發熱烈迴響。依照圖說，照片攝於1898年，3個孩童在加拿大育空地區的多敏尼恩溪（Dominion Creek）的金礦，操作輪軸。

其中左邊綁辮子的小女孩，和桑柏格幾乎同一個模子刻出來，讓人嘖嘖稱奇，也在推特掀起熱議，說原來桑柏格是正港的時空旅人，也有網路鄉民質疑，把照片放大後，發現這個激似桑柏格的女孩，影像比其他人更清楚，懷疑這是造假的P圖。

(中時 )