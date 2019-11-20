民眾黨不分區立委候選人、北市府顧問蔡壁如14宣稱，她希望廢除「立法院職權行使法第12章」獨步全球的黨團協商制度，回歸委員會專業審查。北市議會20日下午開大會審預算，藍綠議員均不滿蔡壁如的說法，認為是汙衊議會，所以決定呼應蔡，由議長陳錦祥決議，暫緩政黨協商、預算審查，副市長黃珊珊則說，會報告給市長柯文哲。

民進黨市議員李建昌表示，蔡壁如之前說首要的政見，就是廢除立院黨團協商制度，蔡壁如把政黨協商講成利益交換，這是對議會是很大的汙衊，黃珊珊過去也常參加政黨協商預算，這就是各黨團合議制來磋商法案。

民進黨市議員梁文傑也要求，蔡壁如應該收回這個說法，否則就直接請辭市府顧問，因為市府顧問就是代表市府的立場。民進黨北市議員張茂楠則說，蔡壁如的政見打翻過去政黨協商制，講得好像很齷齪一樣，那今年議會預算審查，就不要政黨協商？

國民黨市議員王鴻薇指出，議會政黨協商制度，不只是黨團代表可出席，像市議員林亮君退出時代力量，時力沒了黨團，議員也可以參加發表意見，非少數人決定法案，正跟立院政黨協商不同。

國民黨市議員吳世正則痛批，柯文哲一直利用市府資源來資助民眾黨，蔡壁如現在被列為不分區立委，那就應該請辭，另外名列不分區立委名單的市府官員，也要一併請辭請假。藍綠議員均要求市府給說法。

民眾黨不分區立委排序第10的無黨籍市議員林國成則緩頰說，蔡壁如的本意，其實是希望能加強立法院的委員會功能。

陳錦祥表示，議會政黨協商制度，這項傳統行之有年，透過政黨協商，可以讓市府了解各黨派的議員，對於預算案的意見，在柯文哲未給予議會說明前，暫緩政黨協商預算。黃珊珊則說，會將議會的意見報告給柯文哲。

(中時 )