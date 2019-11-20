11月23日起，延續平日《少康戰情室》的政論戰線，TVBS 56頻道周末兩日再推出《TVBS戰情室：藍綠政策大論辯》，每集2小時，首周由趙少康主持，將邀集藍綠雙方代表，在節目中進行精采的政策分析與論辯，打破一般政論節目單純評論的形式，讓觀眾同時可以聽到多方的論點和立場，進行正反並陳、客觀分析。

《新聞大白話》主持人謝曜州(圖/TVBS提供)

以生活財經面向為主的《財經大白話》，由翟翾出任節目主持人。翟翾表示：「《財經大白話》是一個全新類型的節目，從生活面向出發，用平易近人的方式，將硬的議題軟的說，而軟的議題，則會挖掘出背後故事，剖析給觀眾聽。」由於每天都有許多片斷的財經訊息充斥在觀眾眼前，《財經大白話》會用淺顯易懂的方式，解釋各種財經議題，兼具理財知識和生活常識。

《財經大白話》主持人翟翾(圖/TVBS提供)

錢怡君新節目《T台政經話》預計每集邀請四位來賓，與主持人針對時事議題進行討論和點評，錢怡君表示：「政治不一定要很沉重，希望新節目可以用輕鬆、活潑的節奏，帶領觀眾快速了解每日新聞重點。」憑藉過去擔任記者時培養的人脈，許多時事評論員和民意代表與錢怡君都有私交，「因此在節目中互動，就會更幽默、有趣，就像跟朋友在對話。」

《T台政經話》主持人錢怡君(圖/TVBS提供)

被網友封為天菜政論主持人的謝曜州，節目《新聞大白話》LIVE播出時間將調整為兩個小時，謝曜州說：「調整後，可更集中火力、針對焦點話題精闢解說和討論，並且透過視訊連線的方式，訪問政治人物或當事人。把每個新聞講得公正、客觀、專業，這些就是本節目最大的特色。」

由於資深媒體人陳鳳馨長期關注台灣政治環境，評論犀利、觀點獨具且切中要害，主持風格深受觀眾喜愛，因此《國民大會》主持棒由陳鳳馨接手，她期許「用多元的方式、親民的語氣，把議題分析給大家聽，讓新聞可以不要距離觀眾那麼遙。」

《國民大會》主持人陳鳳馨(圖/TVBS提供)

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