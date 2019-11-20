國民黨「不分區之亂」反彈擴大，桃園市議員詹江村宣布明天將登記參選立委，為藍營桃園市第一選區選情投下變數；對此，國民黨總統參選人韓國瑜辦公室發出聲明表示，不分區名單引起熱議，相信黨中央都有聽見外界聲音，但國民黨沒有分裂本錢，呼籲詹江村相忍為國，團結下架民進黨。

「村長」詹江村預告21日下午將前往選委會登記，國民黨桃園市黨部主委、議長邱奕勝表示會「持續溝通」，希望在團結一致前提下，勸詹江村以大局為重。

韓競辦晚間針對詹江村宣布將要領表登記參選立委一事發出聲明，指出這次國民黨不分區立委名單惹議，相信黨中央已聽見外界聲音，而2020大選是中華民國生死存亡保衛戰，立委與總統選舉必須雙贏，台灣民主價值才能昂首起飛。

韓競辦呼籲詹江村相忍為國，因為國民黨沒有分裂本錢，唯有團結，才能達到明年下架民進黨目標，相信詹不但能承擔這段期間所有委屈，更能做出睿智決定、以大局為重，拯救中華民國、贏回台灣為職志。

(中時 )