天氣漸漸寒冷，機車騎士頂著冷冽寒風甚是難受。最近在網路瘋傳一張非常爆笑照片，明明是一件冬天騎機車禦寒的擋雨外套，怎麼看起來就是什麼地方怪怪的？沒錯，問題就出現婦人前面，還坐著1名孩童，挖空四方格透明布的露出一張臉，不仔細看還真以為抱著「遺像」趴趴造！

超有才的網友還幫照片配上口白：「自從媽媽買了一件可以看到外面的雨衣以後，每次都感覺她像抱著遺照似的」，讓網友看了捧腹大笑。

網友從照片分析，這件為「親子」騎機車設計的禦寒擋雨衣，從材質來看應該非常保暖，以台灣的氣候沒這麼寒冷，穿起來身體會很悶熱，所以可能是傳自大陸，或其他國家的照片。

「自從媽媽買了一件可以看到外面的雨衣以後，每次都感覺她像抱著遺照似的...」讓網友捧腹大笑。（圖取自網路微博）

不過警察北北提醒，騎機車穿著樣看起來很笨重、會影響到騎車動作，遇到緊急路況，極為容易發生危險。還有最重要的是，騎機車前載小孩子，也是非常危險，正確應該載在後安全座椅，或是用安全繩扣住。

警方說，照片中小孩子搭載在前方，露出一張臉來，看起來很爆笑，卻是讓人為他們捏一把冷汗。

(中時電子報)