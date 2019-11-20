全球預報系統（GFS）模擬路徑圖。（圖／翻攝自tropicaltidbits）

輕颱鳳凰下午2時位在鵝鑾鼻東南東方約860公里的海面上，朝西北西轉西北趨向臺灣東南部海面，其外圍環流在明、後(21、22日)兩天將影響臺灣。鳳凰的全球預報系統（GFS）模擬路徑圖出爐，預估周五及周六最接近台灣，最快明日上午會發布海上颱風警報。

颱風鳳凰的全球預報系統（GFS）模擬路徑圖已出爐，美國氣象機構「AccuWeather」高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）在推特發文，預估鳳凰颱風將於周四(21日)通過呂宋島東北部海域，於周五、周六在台灣附近，有減弱為熱帶性低氣壓（TD）的可能性。

#Kalmaegi (#RamonPH) is now a depression over N #Luzon. TS #Fungwong (#SarahPH) will pass NE of Luzon on Thursday then should weaken to a TD as it near #Taiwan Friday and Saturday. pic.twitter.com/6E8mMQMS5j — Jason Nicholls (@jnmet) 2019年11月20日

氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，颱風鳳凰改從東部近海北上，但粉專表示不用太緊張，「因為台灣週邊環境不好，海溫不高，熱焓量低，適合颱風生存、活動。當鳳凰越靠近，強度越減弱，走到台灣旁邊時可能只剩弱弱的熱帶低壓或普通低壓，對陸地的衝擊有限」。

根據氣象局資料顯示，輕度颱風「鳳凰」14時的中心位置在北緯17.7度、東經127.4度，以每小時29公里速度，向西北西進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風暴風半徑80公里。氣象局預報員陳建安表示，鳳凰颱風最接近台灣的時間點落在週五及週六，最快明日上午會發布海上颱風警報。

(中時電子報)