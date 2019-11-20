國際棒壘球總會今（20）日在日本大阪召開會議，除了公布東京奧運「8搶1美洲資格賽」日期外，同時也排出「奧運最終6搶1資格賽」日期，確定是明年4月1日起一連5天，展開5連戰，中華隊投手戰力將面臨嚴峻挑戰。

國際棒壘球總會確定6搶1資格賽於明年4月1日至5日在台灣洲際、斗六棒球場兩地舉行，參賽球隊已有中華隊、中國大陸與荷蘭，外加2席美洲資格賽第2、3名球隊與大洋洲資格賽冠軍隊，一般預料大洋洲代表應是澳洲隊。

今天公布的6搶1資格賽的賽程，中華隊首戰對手就是大洋洲資格賽的冠軍隊，也就是中華隊首戰可望是澳洲，第2天中華隊遇上美洲區資格賽第3名球隊，第3天碰上荷蘭，第4天與美洲區資格賽第2名交手，最後一戰才是中國大陸隊。

承擔中華隊選訓賽的中職將會「一個頭兩個大」！除了開季可能延後外，籌組出來的中華隊還要接受5天5連戰的考驗，尤其無法像12強賽徵召旅外投手撐腰，以「純本土」投手群對戰，能否撐起高強度的挑戰？將是未來接掌中華隊總教練必須面對的一大課題。

(中時電子報)