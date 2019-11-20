美國五角大廈情報分析師認為，伊朗在明年將結束長期的國際武器禁運，很可能大量申購俄羅斯的各類先進軍武。

俄國衛星網報導，美國國防部情報分析師克里斯汀·桑德斯（Christian Saunders）在11月19日提出「伊朗軍事力量」的報告，認為聯合國對德黑蘭的武器禁運期將在明年期滿，很可能有興趣購俄羅斯與中國大陸的各型武器，其中包括S-400防空系統，K-300P堡壘海防系統、Su-30戰鬥機、Yak-130教練機和T-90主力戰車等等，屆時伊朗很可能成為中東地區最強大的對手。

伊朗的MiG-29戰機，並非是向俄國購得，而是伊拉克空軍逃過來的。(圖/defenseworld)

該報告認為，即使伊朗在過去幾十年，都沒有獲得先進的西方技術，但是伊朗仍然在彈道飛彈和無人飛機的領域上取得明顯的成就，有一些是俄羅斯或中國大陸私下提供的，就目前情報來看，伊朗有發展射程2000公里彈道飛的能力，可以打擊地區的對手，包括美國駐中東基地、以色列和沙烏地阿拉伯。

報告還認為，該國的國防綜合力量，在今年6月份證明了自己的價值，當時伊朗革命衛隊的Khordad 3防空系統，在荷木茲海峽擊落了價值2.2億美元的美國間諜無人機「全球鷹」。

並從此事來看，伊朗在該地區的海上影響力仍然很強，即使不論精準的飛彈武器，光是伊朗有能力在荷木茲海峽安裝5,000多個水雷，就可以有效地封閉重要海域，而且荷木茲海峽是國際重要的油輪通道，世界上有三分之一的油輪會經過此處，前往歐洲，亞洲和其他市場。

在美國，以色列以及華盛頓的幾個地區和歐洲盟友宣布組建海上聯盟以確保在眾多事件中確保海灣商船的安全之後，伊朗一再呼籲“外部人士”遠離波斯灣地區涉及破壞或扣押油輪。

2015年，聯合國通過「安全理事會第2231號決議」，以解決伊朗的核問題，該決議表示，伊朗不研發核子武器，並接受國際監管，那麼到2020年10月，武器制裁就會失效。雖然美國退出了核協議，但是其他聯合國成員仍然認為協議有效。

俄羅斯表示，在明年收到伊朗方面的武器申購要求後，願意與伊朗洽談出售S-400防空系統的相關討論。

(中時電子報)