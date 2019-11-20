納豆近日忙著拍戲、主持，副業也不忘經營，他20日受訪透露，手上除了投資酒吧、民宿，還有聯聯看娛樂，飲料店「良辰吉時」的部分則一直是宣傳角色，「我當然早期有丟錢啊，不過經營者一直不是我，我就是負責宣傳的部分，還飛泰國、馬來西亞宣傳，這部分一直順順的。」他透露當初投資已回本。

納豆涉足這麼多副業，令人好奇他如何管理，他回答得灑脫，「因為目前太忙，我也沒那麼多時間照顧，像是民宿我就是投資，不是經營者，我不會去管錢那些。」他笑稱自己不是生意人，比較在行的是宣傳這塊，幾年下來陸續投資，雖然收掉餐廳、便當店，但整體而言還算順利，算是利潤高於虧損，他坦言會投資更多時候是為了挺朋友，「但賺得沒有外界想像多，朋友可以把店做起來比較重要。」

納豆近日忙著拍戲。（摘自納豆臉書）

至於女友依依是否對於投資「妻管嚴」，納豆表示：「當然就各自處理，我們不會特別商量。」他近日忙拍黃信堯導演的電影《同學麥娜絲》，接下來還有2部商業片等著拍，主持的部分，明年3月公視會有新的兒童料理科普節目《神廚賽恩師》問世，從8月主持至今，他強調，「我們做得很認真，又是出外景，又是棚內錄影，希望大家會喜歡。」

(中時 )