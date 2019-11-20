英國首相強森打算推行所謂的計點移民體系，也就是說，未來移民必須依照適格程度、教育水平、年齡、英語能力、以及具備的專長在英國是否有高度需求，來決定其得分。

英國首相強森忙著下月大選造勢活動，但他提出的移民政策遭到在野黨詬病。(路透)

不過，這套強森理想的系統，不見得受到所有人歡迎。英國國教全球信徒的領袖、坎特布里大主教威爾比（Justin Welby），在英國工業聯合會年會上吐槽，這套規定一旦上路，連耶穌基督都拿不到英國簽證，無法入境英國。

威爾比說，「耶穌基督當然不是白人，不是中產階級，也不是英國公民，他覺對拿不到英國簽證，除非我國極度缺乏木工。」此話一出，引來台下一片笑聲，還有聽眾鼓掌叫好。

威爾比的談話也引發超展開的有趣反應，有人認為耶穌一定能輕鬆通過標準拿到簽證，因為他具備把水變成酒的高超才能，還能拿5塊餅餵飽5千人。

歐盟成員國人民目前不需工作簽證，就可在英國討生活，但脫歐之後情況將不同。儘管保守黨認為，強森打算推動的新政策，可以降低非技術移民的數量，但工黨並不買帳。

(中時 )