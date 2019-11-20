綾瀨遙是日本一線女星。(本報系資料照，羅永銘攝)

日本當紅女星綾瀨遙被封為演藝圈第一隱乳，為什麼呢？因為她其實擁有F奶超有料的好身材，隨著逐漸在戲劇圈闖出名號，其傲人上圍也逐漸封印起來。不過34歲的她，今(20日)突然在時尚雜誌頒獎典禮大解放，胸前波濤洶湧，被日本網友讚爆。

綾瀨遙今晚在「VOGUE JAPAN WOMEN OF THE YEAR」舉行的頒獎典禮大解放，以一身低胸酒紅色禮服，大膽露出深藏已久的火辣身材，她還表示非常開心能夠獲獎，未來身為人或女性，都要活出快樂人生。

(中時電子報)